Guanajuato sparatoria in parco | un morto e otto bambini feriti Indignazione e allerta sicurezza

Un uomo è stato ucciso e otto bambini sono rimasti feriti durante una sparatoria avvenuta in un parco di San Francisco del Rincon, nello stato di Guanajuato. La violenza si è scatenata mentre i bambini giocavano, lasciando la comunità sconvolta. La polizia ha avviato immediatamente le indagini e rafforzato i controlli nella zona. La scena ha suscitato grande paura tra i residenti, che chiedono maggiore sicurezza nelle aree pubbliche frequentate dai più giovani. La vicenda ha acceso il dibattito sulla criminalità locale.

Strage in un parco messicano: un uomo ucciso, otto bambini feriti in una sparatoria a San Francisco del Rincon. Un tragico episodio ha sconvolto la comunità di San Francisco del Rincon, nello Stato di Guanajuato, in Messico: una sparatoria in un parco ha causato la morte di un uomo di 36 anni e il ferimento di otto bambini. L'incidente, avvenuto il 18 febbraio 2026, getta una luce spietata sulla crescente violenza che affligge la regione, segnata dalla presenza di cartelli criminali e dalla difficoltà delle autorità nel garantire la sicurezza pubblica. La governatrice locale, Libia Dennise Garcia, ha definito l'accaduto "assolutamente inaccettabile". L'attacco è avvenuto a San Francisco del Rincon, nello Stato di Guanajuato. I bambini feriti non sono in pericolo di vita e tre di loro sono già stati dimessi dall'ospedale. La vittima aveva 36 anni. Una sparatoria in un parco nello Stato di Guanajuato, nel Messico centrale, ha causato un morto e otto bambini feriti, di cui tre già dimessi dall'ospedale e cinque fuori pericolo di vita. Lo fanno sapere le autorità locali.