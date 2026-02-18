Guanajuato sparatoria in parco | un morto e otto bambini feriti Indignazione e allerta sicurezza

Un uomo è stato ucciso e otto bambini sono rimasti feriti durante una sparatoria avvenuta in un parco di San Francisco del Rincon, nello stato di Guanajuato. La violenza si è scatenata mentre i bambini giocavano, lasciando la comunità sconvolta. La polizia ha avviato immediatamente le indagini e rafforzato i controlli nella zona. La scena ha suscitato grande paura tra i residenti, che chiedono maggiore sicurezza nelle aree pubbliche frequentate dai più giovani. La vicenda ha acceso il dibattito sulla criminalità locale.

Strage in un parco messicano: un uomo ucciso, otto bambini feriti in una sparatoria a San Francisco del Rincon. Un tragico episodio ha sconvolto la comunità di San Francisco del Rincon, nello Stato di Guanajuato, in Messico: una sparatoria in un parco ha causato la morte di un uomo di 36 anni e il ferimento di otto bambini. L’incidente, avvenuto il 18 febbraio 2026, getta una luce spietata sulla crescente violenza che affligge la regione, segnata dalla presenza di cartelli criminali e dalla difficoltà delle autorità nel garantire la sicurezza pubblica. La governatrice locale, Libia Dennise Garcia, ha definito l’accaduto “assolutamente inaccettabile”.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

