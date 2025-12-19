Melito | incidente sulla Circumvallazione Esterna otto feriti coinvolti 4 bambini

Nella notte di giovedì 18 dicembre, sulla Circumvallazione Esterna di Melito di Napoli si è verificato un grave incidente stradale. Otto persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite in un violento scontro. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. Maggiori dettagli e aggiornamenti su questa vicenda saranno disponibili nelle prossime ore.

Scontro nella notte nel territorio di Melito. Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di giovedì 18 dicembre lungo la Circumvallazione Esterna di Napoli, nel territorio di Melito di Napoli. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli e ha causato otto feriti, tra cui quattro bambini. Tutte le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Auto in sosta colpita e ribaltata. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, un furgone avrebbe urtato violentemente un'auto parcheggiata, all'interno della quale si trovavano due bambini di 8 e 13 anni insieme alla madre.

Carambola di auto a Melito, coinvolti anche 4 bambini - Ieri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Melito (Napoli) sono intervenuti in via Circumvallazione esterna per un incidente che ha coinvolto 3 auto e 8 persone. rainews.it

Auto travolte sulla Circumvallazione a Melito, 8 feriti tra cui quattro bambini - Momenti di forte apprensione ieri sera lungo la Circumvallazione esterna di Melito, nei pressi di Prima Casa. internapoli.it

Incidente a Melito: si ribalta un'auto, feriti due bambini - facebook.com facebook

