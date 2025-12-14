Sparatoria alla Brown University di Providence | due studenti uccisi e otto feriti Campus in lockdown

Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, causando due vittime e otto feriti, alcuni in condizioni gravi. La tragedia ha portato al lockdown del campus, segnando un'altra drammatica escalation di violenza negli ambienti universitari statunitensi.

Providence (Rhode Island) – Ennesima tragedia armata in un campus universitario degli Stati Uniti. Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, prestigioso ateneo della Ivy League, causando la morte di due studenti e il ferimento di almeno altre otto persone, alcune delle quali in condizioni critiche. Il campus è stato immediatamente posto in lockdown, mentre il presunto autore dell’attacco risulta tuttora in fuga. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato nei pressi dell’edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. Laprimapagina.it Sparatoria alla Brown University, uccisi due studenti e nove feriti - Che Dio benedica le vittime e le loro famiglie' (ANSA) ... ansa.it

Sparatoria alla Brown University, a Providence: «L'assalitore è ancora nel campus» - L'università Brown ha diramato un allarme: ci sarebbe una persona armata nel campus, nei pressi di un edificio della facoltà di Ingegneria ... corriere.it

Usa, sparatoria alla Brown University nel Rhode Island. Media: 2 morti e 20 feriti | Sky TG24 x.com

Sparatoria in un campus americano, nella Brown University della Ivy League a Providence, in Rhode Island, vicino a Boston: uccisi due studenti, nove i feriti #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/12/14/sparatoria-alla-brown-university-uccisi-due- - facebook.com facebook

Police search classrooms during Brown University active shooter response

