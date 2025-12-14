Sparatoria alla Brown University di Providence | due studenti uccisi e otto feriti Campus in lockdown
Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, causando due vittime e otto feriti, alcuni in condizioni gravi. La tragedia ha portato al lockdown del campus, segnando un'altra drammatica escalation di violenza negli ambienti universitari statunitensi.
Providence (Rhode Island) – Ennesima tragedia armata in un campus universitario degli Stati Uniti. Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, prestigioso ateneo della Ivy League, causando la morte di due studenti e il ferimento di almeno altre otto persone, alcune delle quali in condizioni critiche. Il campus è stato immediatamente posto in lockdown, mentre il presunto autore dell’attacco risulta tuttora in fuga. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato nei pressi dell’edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. Laprimapagina.it
