Calcio serie C il Grifo è arrabbiato ma Riccardo Gaucci prova a stemperare le tensioni | Quello di Tedesco solo uno sfogo

Dopo la recente sconfitta di Ascoli, il Palermo si trova a dover gestire tensioni interne, con il tecnico Giovanni Tedesco che ha espresso il suo disappunto. Riccardo Gaucci, vicepresidente del club, ha preferito stemperare gli animi, definendo le parole di Tedesco come uno sfogo momentaneo. La situazione richiede equilibrio e riflessione, per tornare a concentrarsi sugli obiettivi della squadra nel campionato di Serie C.

