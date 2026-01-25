Calcio serie C il Grifo è arrabbiato ma Riccardo Gaucci prova a stemperare le tensioni | Quello di Tedesco solo uno sfogo

Dopo la recente sconfitta di Ascoli, il Palermo si trova a dover gestire tensioni interne, con il tecnico Giovanni Tedesco che ha espresso il suo disappunto. Riccardo Gaucci, vicepresidente del club, ha preferito stemperare gli animi, definendo le parole di Tedesco come uno sfogo momentaneo. La situazione richiede equilibrio e riflessione, per tornare a concentrarsi sugli obiettivi della squadra nel campionato di Serie C.

La sconfitta di Ascoli fa male e il tecnico Giovanni Tedesco lo ha manifestato a chiare lettere nel dopo partita, lasciandosi andare a delle espressioni piuttosto colorite.Riccardo Gaucci è però intervenuto telefonicamente ad Umbria TV per cercare di stemperare le tensioni.

Calcio serie C, Grifo ancora in panne. Riccardo Gaucci affranto: "Una situazione che ci fa male"Il Perugia affronta un momento difficile in Serie C, con tre sconfitte consecutive che preoccupano tifosi e dirigenti.

