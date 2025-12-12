La cena con gli sponsor Borras | Ottimista per il futuro Grazie a Gaucci Tedesco e Novellino

Una serata dedicata alla passione e al supporto per il Perugia, durante la cena con gli sponsor. Borras esprime ottimismo per il futuro, ringraziando figure chiave come Gaucci, Tedesco e Novellino. Un momento di incontro tra tifosi e imprenditori, uniti nel rafforzare il legame tra le aziende e il club.

Una serata vissuta con la passione da tifosi e da imprenditori che hanno scelto di legare il nome della propria azienda a quello del Perugia. Borgo Sante Country House, a Perugia, ha ospitato la tradizionale cena con gli sponsor del Club biancorosso. Una “squadra” ancora più nutrita, visto che quest’anno sono oltre cento le aziende che hanno deciso di crescere insieme al Grifo. Le ha ricordate il direttore generale Hernan Garcia Borras, nel suo breve intervento per salutare e ringraziare i partecipanti e ha parlato di quel “ progetto molto grande per il prossimo anno ” che coinvolgerà gli sponsor in modo innovativo, annunciato dal DG. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La cena con gli sponsor. Borras: "Ottimista per il futuro. Grazie a Gaucci, Tedesco e Novellino»

CENA DEGLI #SPONSOR, #BORRAS: “OTTIMISTA PER IL FUTURO” Da (Ac Perugia foto Diego Peoli ) Una serata vissuta con la passione da tifosi e da imprenditori che hanno scelto di legare il nome della propria azienda a quello del Perugia Calcio. L’inc - facebook.com Vai su Facebook

Hernan Borras guarda al futuro del Perugia con ottimismo - di Carlo Forciniti Come da tradizione e con l’avvicinarsi del Natale, si è tenuta la cena del Perugia con gli sponsor che compongono una “squadra” nutrita dato che sono oltre 100 le aziende che si son ... Riporta umbria24.it