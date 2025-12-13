Bremer Juve il brasiliano titolare contro il Bologna? Spalletti fa chiarezza Il commento anche sul cambio modulo fa discutere

Spalletti ha risposto alle domande sulla possibile titolarità di Bremer contro il Bologna, chiarendo la situazione del difensore brasiliano. Il tecnico ha anche commentato il recente cambio di modulo, alimentando le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori in vista della prossima partita di Serie A.

Bremer Juve, Spalletti fa chiarezza sulle chance di vederlo titolare contro il Bologna nel prossimo match di Serie A. Sul capitolo difensori, Spalletti ha messo in evidenza la posizione di Bremer rispetto al prossimo match di Serie A PAROLE – «Rugani è già usabile in maniera ridotta, per Bremer per la delicatezza dell’infortunio avuto è uno di quelli che ha questa disponibilità ma si vede che ha ancora bisogno di tempo, bisogna andarci più cauti per non metterlo in difficoltà ». QUI: LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI Bremer Juve, Spalletti e il cambio modulo che cambia al difesa. Rispetto al cambio di modulo, Spalletti ha affermato: PAROLE – « Il cambio modulo? Mi stupisco quando sento parlare di schemi in campo, di caselle in campo. Juventusnews24.com

Bremer Juventus, il piano dei bianconeri per il rientro del brasiliano è molto chiaro: cosa succederà contro Bologna e Roma con il difensore della Vecchia Signora - Bremer Juventus, il difensore brasiliano potrebbe ritrovare il campo contro il Bologna per poi magari partire titolare la settimana successiva La convocazione di Gleison Bremer per la partita contro i ... calcionews24.com