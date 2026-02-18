Gravi effetti collaterali Vietato il popolare farmaco il clamoroso annuncio dopo la scoperta degli esperti

Gli esperti hanno deciso di bandire un farmaco molto usato, dopo aver scoperto gravi effetti collaterali. La decisione arriva dall’Agenzia Europea per i Medicinali, che ha analizzato i rischi legati a una sostanza presente nel medicinale. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati casi di problemi seri tra chi assumeva quel farmaco, portando alla decisione di interrompere la sua distribuzione in tutta l’Unione Europea.

Nell’Unione Europea è stato disposto lo stop ai medicinali contenenti una particolare sostanza. La raccomandazione arriva dal Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Agenzia Europea per i Medicinali, al termine di una revisione dei dati disponibili sulla sicurezza. Secondo le conclusioni del Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), il rapporto beneficio-rischio del principio attivo non risulta più favorevole. La valutazione riguarda l’impiego del farmaco nel trattamento di alcune infezioni sostenute da vermi parassiti. Decisione dell’EMA: perché cambia il rapporto beneficio-rischio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Gravi effetti collaterali”. Vietato il popolare farmaco, il clamoroso annuncio dopo la scoperta degli esperti Sanità, i farmacisti dell'Usl 1 producono 'farmaco' contro effetti collaterali della chemio: donati ai pazientiI farmacisti dell'Usl 1 di Città di Castello hanno prodotto e donato cinquanta flaconi di crema mani a uso galenico ai pazienti oncologici in trattamento, offrendo un supporto concreto contro gli effetti collaterali della chemio. Ema ritira i farmaci contenenti levamisolo: “Rischi di gravi effetti collaterali”L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha deciso di ritirare i farmaci contenenti levamisolo, dopo aver riscontrato forti preoccupazioni sui rischi di gravi effetti collaterali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rischio gravi effetti collaterali: Ema chiede ritiro di farmaco usato anche per tagliare la cocaina; Ci sono corpi in mare. Orrore in Italia, una scena agghiacciante. Ema ritira i farmaci contenenti levamisolo: Rischi di gravi effetti collateraliL'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato il ritiro dei medicinali antiparassitari a causa del rischio di leucoencefalopatia ... ilfattoquotidiano.it Colesterolo, le statine sono meglio di come le si rappresenta: pochi i veri effetti collateraliMolti dei potenziali utilizzatori non seguono il consiglio del medico a causa di ciò che leggono sul foglietto illustrativo ... ilsole24ore.com “Dinanzi ai sempre più gravi effetti del maltempo e dei cambiamenti climatici serve una svolta - ha detto -, intervenendo nella prossima Politica Agricola Comune per aumentare le risorse destinate agli strumenti assicurativi e al riconoscimento dei danni subiti facebook