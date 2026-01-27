Sanità i farmacisti dell' Usl 1 producono ' farmaco' contro effetti collaterali della chemio | donati ai pazienti

I farmacisti dell'Usl 1 di Città di Castello hanno prodotto e donato cinquanta flaconi di crema mani a uso galenico ai pazienti oncologici in trattamento, offrendo un supporto concreto contro gli effetti collaterali della chemio. Questa iniziativa mira a migliorare il benessere dei pazienti durante il percorso terapeutico, rafforzando il ruolo della sanità territoriale nel garantire assistenza e attenzione personalizzata.

Cinquanta flaconi di crema mani a uso galenico sono stati messi a disposizione dei pazienti oncologici in trattamento presso l'ambulatorio oncologico dell'ospedale di Città di Castello. Per la prima volta il servizio Farmaceutico della Usl Umbria 1, sotto la direzione del responsabile del.

