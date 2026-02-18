Grande Fratello Vip 2026 da Achille Costacurta ad Antonella Elia | Ilary Blasi prepara il rilancio

Ilary Blasi lavora al rilancio del Grande Fratello Vip 2026 dopo le delusioni delle ultime edizioni. La conduttrice sta selezionando attentamente i concorrenti, tra cui Achille Costacurta e Antonella Elia, per attirare di nuovo l’attenzione del pubblico. A marzo, il reality tornerà su Canale 5 con una strategia pensata per evitare che si ripeta il calo di ascolti delle passate stagioni.

Grande Fratello Vip, a marzo con Ilary Blasi: Antonella Elia e Raimondo Todaro concorrentiA metà marzo torna il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi alla guida.

Grande Fratello Vip 2026, il "colpaccio di Ilary Blasi: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste, reality verso slittamento ad aprile"Ilary-Blasi Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a tornare su Canale 5, ma con alcune sorprese.

