Nuovo appuntamento con il teatro dialettale la Cumpagnì dla Parochia di Carpena sul palco con L' Usterì di dù Galètt
Domenica 8 febbraio al teatro comunale di Predappio torna la Cumpagnì dla Parochia di Carpena con “L'Usterì di dù Galètt”. In questa occasione, il gruppo propone una commedia in dialetto romagnolo, offrendo al pubblico uno spettacolo di intrattenimento in lingua locale, con humour e ritmo. Un appuntamento che celebra la tradizione teatrale dialettale, ideale per gli amanti del teatro in vernacolo e della cultura romagnola.
Domenica 8 febbraio, al teatro comunale di Predappio, la Cumpagnì dla Parochia di Carpena torna in scena con un nuovo appuntamento dedicato al teatro in lingua vernacolare grazie allo show "L'usterì di dù galètt", una brillante commedia dialettale romagnola che promette risate, ritmo e un.
