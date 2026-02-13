San Valentino di risate al teatro Bogart con la Cumpagnì Dla Zercia

Sabato 14 febbraio, al Teatro Bogart di Sant'Egidio, la compagnia Cumpagnì Dla Zercia porta in scena una commedia dialettale per celebrare San Valentino con tante risate, nel sesto appuntamento della rassegna teatrale dedicata ai dialetti locali.

Sabato 14 febbraio sesto appuntamento della rassegna di teatro dialettale del Teatro Bogart di Sant'Egidio. A esibirsi sarà la Compagnia Dla Zercia di Forlì, storica compagine che da tanti anni rappresenta il meglio della commedia dialettale romagnola. Il gruppo di attori, per l'occasione, porterà in scena una farsa in due atti del commediografo francese Claude Magnier, con la regia di Giorgio Barlotti. Lo spettacolo inizia alle ore 21, i biglietti hanno un costo di 8 euro (gratuiti per under 12). Per ulteriori informazioni 3314294125. Al via la nuova rassegna culturale della banca, si parte con il volume "Lascia che la felicità ti accada" di Ana Maria Sepe e Anna De Simone🔗 Leggi su Cesenatoday.it

