Ancora una ronda notturna dei militanti di Forza Nuova nel mirino San Gottardo

I militanti di Forza Nuova sono tornati in strada per un'altra ronda notturna a San Gottardo. Questa volta hanno percorso le vie del quartiere, senza fare troppo rumore, ma mantenendo alta la presenza. Le azioni del gruppo, ormai abituali, continuano a suscitare discussioni tra i residenti, alcuni preoccupati, altri invece convinti che si tratti di un modo per sentirsi più sicuri. La polizia ha monitorato la situazione senza interventi particolari finora.

Nuovo giro, nuova ronda. Non si fermano le azioni dei militanti di Forza Nuova che scendono nuovamente in strada per una ronda notturna. A seguito di alcune segnalazioni giunte dai residenti della zona, nella serata di ieri, sabato 31 gennaio 2026, un gruppo della sezione udinese di Forza Nuova ha effettuato una passeggiata nel quartiere, partendo dall’area della stazione ferroviaria di San Gottardo e attraversando le vie circostanti. Stesso copione, diverso quartiere. Il 4 gennaio scorso era toccato a San Domenico, dove i militanti avevano percorso la zona e le aree limitrofe, con particolare attenzione alla zona della Casa dell’Immacolata, ascrivendo i problemi di sicurezza alla “presenza straniera” e sostenendo che questa avrebbe “sottratto le strade al popolo”.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Negli ultimi tempi si sono diffuse iniziative denominate “passeggiate per la sicurezza” a San Domenico, in realtà si tratta di ronde notturne organizzate da gruppi neofascisti.

Li abbiamo fermati. Oggi alla Camera dei Deputati doveva tenersi una conferenza stampa intitolata “Remigrazione e Riconquista”. Gli ospiti CasaPound, Veneto Fronte Skinheads, esponenti di Forza Nuova. Neonazisti e neofascisti, nelle istituzioni della Rep - facebook.com facebook