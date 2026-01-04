Ronda notturna dei neofascisti a San Domenico

Negli ultimi tempi si sono diffuse iniziative denominate “passeggiate per la sicurezza” a San Domenico, in realtà si tratta di ronde notturne organizzate da gruppi neofascisti. Queste attività sono state oggetto di discussione pubblica, con interventi come quello di Eddie Speranza, che ha criticato le autorità locali per il divieto di tali manifestazioni, suscitando un dibattito sulla percezione della sicurezza e sul ruolo delle forze dell’ordine.

