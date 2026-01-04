Ronda notturna dei neofascisti a San Domenico
Negli ultimi tempi si sono diffuse iniziative denominate “passeggiate per la sicurezza” a San Domenico, in realtà si tratta di ronde notturne organizzate da gruppi neofascisti. Queste attività sono state oggetto di discussione pubblica, con interventi come quello di Eddie Speranza, che ha criticato le autorità locali per il divieto di tali manifestazioni, suscitando un dibattito sulla percezione della sicurezza e sul ruolo delle forze dell’ordine.
Sono soprannominate "passeggiate per la sicurezza", ma di fatto sono ronde. Se ne parlava già dagli interventi in piazza di Eddie Speranza, che dal pulpito che si era creato dalla Loggia del Lionello aveva chiesto pubblicamente le scuse del prefetto e del sindaco per aver vietato la.
