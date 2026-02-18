Google maps ora costringe ad accedere prima di mostrare foto e recensioni

Google Maps richiede ora di effettuare il login prima di visualizzare foto e recensioni, causando frustrazione tra gli utenti. La novità si applica anche alle recensioni di locali e attrazioni, che prima si potevano consultare liberamente. Molti segnalano che questa modifica limita la possibilità di scoprire informazioni rapidamente, specialmente quando si è in viaggio o si cerca un nuovo ristorante. Alcuni utenti hanno già trovato soluzioni alternative, ma resta il disagio di dover sempre accedere per ottenere dettagli utili. La modifica ha già fatto discutere tra gli appassionati di tecnologia.

Questo approfondimento analizza le segnalazioni degli utenti riguardo alla visualizzazione delle immagini su Google Maps e all'accesso alle recensioni quando non si è autenticati. Le testimonianze evidenziano una differenza significativa tra l'uso connesso e l'uso non autenticato, con potenziali limitazioni che incidono sull'esperienza di esplorazione delle destinazioni. visualizzazione delle immagini su google maps senza accesso al profilo. secondo le osservazioni degli utenti, senza effettuare l'accesso alcuni contenuti visivi risultano limitati: per una località pubblica sembra visibile solo una foto.