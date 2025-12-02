Ora su Google Maps è possibile lasciare recensioni sotto pseudonimo È la scelta migliore?
La recente possibilità di lasciare recensioni tramite uno pseudonimo ha sollevato diverse perplessità nei confronti di Google Maps. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altre letture consigliate
L'integrazione dell'intelligenza artificiale su Google Maps porterà dei cambiamenti. Vediamo come attivarla - facebook.com Vai su Facebook
Fino a 4 ore di navigazione in più: Google Maps diventa in bianco e nero sui Pixel 10 Vai su X
Google Maps: la navigazione con Gemini è in roll out - Come ben sapete, Google ormai da diverso tempo si sta impegnando per garantire la migliore e più profonda integrazione possibile di tutte le proprie piattaform ... Secondo tecnoandroid.it
Google Maps: ora è possibile prenotare i parcheggi - Prenotare un parcheggio ora diventa molto più semplice grazie ad una nuova funzione introdotta su Google Maps. Si legge su tecnoandroid.it
Google Maps permette di creare liste personali di luoghi anche da desktop - Secondo le segnalazioni di Android Police, Google ha esteso la possibilità di creare e condividere elenchi di luoghi sulla versione desktop di Google Maps. Si legge su macitynet.it
Rivoluzione Google Maps: sarà possibile consultare le mappe anche senza internet - Da tempo abbiamo detto addio alle vecchie cartine stradali, spesso anche molto difficili da consultare. it.blastingnews.com scrive
Ora è possibile cercare elementi salvati anche in Google Maps - Sui dispositivi mobili si ottiene ancora una pagina Web, ma la possibilità di cercare nelle posizioni di Google Maps è comunque una novità che potrebbe tornare utile agli utenti. Riporta tuttoandroid.net
Installando Google Maps Go è possibile migliorare l’utilizzo di Google Maps - Google Maps è molto cambiato negli ultimi anni, passando da una “semplice” app di navigazione a un servizio tramite il quale esplorare il territorio circostante, individuando ristoranti, negozi, ... Secondo tuttoandroid.net