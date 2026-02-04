Android semplifica l’automazione con nuove app che sostituiscono le funzioni tradizionali
Da oggi Android introduce nuove app che semplificano l’automazione. Questi strumenti permettono di controllare le funzioni delle applicazioni senza dover usare procedure complicate. In pratica, l’intelligenza artificiale integrata prende il comando e rende tutto più immediato. È un passo avanti per chi cerca di ottimizzare l’uso quotidiano del telefono.
**Android si avvia verso un nuovo livello di automazione: l’intelligenza artificiale, in forma di app, comincia a controllare direttamente le applicazioni.** È il 4 febbraio 2026, e Google ha rilasciato una nuova beta del software, in cui si intravede già la possibilità per l’AI Gemini di agire autonomamente all’interno di alcune applicazioni. Il nuovo sviluppo, ancora in fase esperimentale, apre una finestra sul futuro dell’interazione tra utente e dispositivo, con l’obiettivo di far sì che l’assistente AI possa svolgere compiti quotidiani — come effettuare ordini o prenotare una corsa — senza l’impegno diretto dell’utente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Android automazione
Bonus nido, nuove funzioni sull’App Inps: cosa cambia per le famiglie
Google aggiunge sette nuove funzioni per accessibilità, sicurezza e produttività ad Android
Ultime notizie su Android automazione
Argomenti discussi: Minimax AI vs Cloud Cowork 90% in meno e multipiattaforma.
Gemini userà le app al posto vostro: l'automazione su Android si fa concretaGoogle testa su Android una funzione di automazione schermo con Gemini per gestire ordini e prenotazioni, con avvisi su privacy e limiti. smartworld.it
Carplay Nuova Ligier JS50: tutto dove serve, quando serve. Semplifica la tua routine quotidiana con Apple CarPlay e Android App a bordo. Scopri la nuova gamma sul nostro sito www.pandolfoaurelio.ligier.it #ligier #FeelThePossibilities #ShapeYourR facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.