Android semplifica l’automazione con nuove app che sostituiscono le funzioni tradizionali

Da oggi Android introduce nuove app che semplificano l’automazione. Questi strumenti permettono di controllare le funzioni delle applicazioni senza dover usare procedure complicate. In pratica, l’intelligenza artificiale integrata prende il comando e rende tutto più immediato. È un passo avanti per chi cerca di ottimizzare l’uso quotidiano del telefono.

**Android si avvia verso un nuovo livello di automazione: l’intelligenza artificiale, in forma di app, comincia a controllare direttamente le applicazioni.** È il 4 febbraio 2026, e Google ha rilasciato una nuova beta del software, in cui si intravede già la possibilità per l’AI Gemini di agire autonomamente all’interno di alcune applicazioni. Il nuovo sviluppo, ancora in fase esperimentale, apre una finestra sul futuro dell’interazione tra utente e dispositivo, con l’obiettivo di far sì che l’assistente AI possa svolgere compiti quotidiani — come effettuare ordini o prenotare una corsa — senza l’impegno diretto dell’utente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

