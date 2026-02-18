Google home ora permette di eliminare routine predefinite e migliora i download di clip sul web
Il 17 febbraio 2026, Google ha annunciato un aggiornamento importante per Google Home, che ha causato maggiore libertà nell’organizzazione delle routine. Ora gli utenti possono eliminare facilmente le routine preimpostate e scaricare più rapidamente le clip dal web. Questa novità rende più semplice personalizzare le automazioni domestiche, evitando configurazioni inutili e velocizzando l'accesso ai contenuti multimediali.
un rilevante aggiornamento di Google Home, pubblicato il 17 febbraio 2026, amplia le automazioni per la casa connesa e semplifica la gestione quotidiana degli scenari smart. le novità si concentrano su azioni predefinite, gestione delle routine, un nuovo metodo di back per le automazioni e miglioramenti dedicati ai download di clip video, offrendo maggiore controllo e affidabilità. aggiornamenti automazioni google home. azioni predefinite dell’assistente vocale. all’interno dell’editor di automazioni, la sezione Devices action type propone una serie di azioni predefinite per i dispositivi intelligenti, inclusi smart speaker e display. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Google chat ora permette anteprime dei file figma, gestione inviti e risposte ai commentiGoogle Chat ora permette di vedere in anteprima i file Figma direttamente nelle chat di gruppo.
Google home sta peggiorando secondo google stessoGoogle ha ammesso che i dispositivi Google Home stanno peggiorando a causa di problemi tecnici.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Google Home, il riepilogo delle attività diventa più ricco con immagini e clip AI; Google potenzia la privacy: come rimuovere foto esplicite e dati sensibili dalla Ricerca; Klarna arriva su Google Pay nel Regno Unito; Ora puoi utilizzare Gemini senza uscire dalle tue app, grazie al multitasking a schermo diviso.
Google Home, il riepilogo delle attività diventa più ricco con immagini e clip AIGoogle continua a potenziare il suo ecosistema smart home con nuove funzionalità basate su Gemini. Tra queste c’è Home Brief, introdotto lo scorso autunno come parte dell’aggiornamento di Google Home. hdblog.it
Google Home sul web ora controlla luci, clima e serratureBig G aggiorna la versione web di Google Home. Ora è possibile controllare luci, termostati, prese e serrature direttamente dal browser. Big G aggiorna la versione web di Google Home. Ora è possibile ... punto-informatico.it
https://sites.google.com/view/meteo-la-bassa/home facebook
Google Home, il riepilogo delle attività diventa più ricco con immagini e clip AI x.com