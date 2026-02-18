google home ora permette di eliminare routine predefinite e migliora i download di clip sul web

Il 17 febbraio 2026, Google ha annunciato un aggiornamento importante per Google Home, che ha causato maggiore libertà nell’organizzazione delle routine. Ora gli utenti possono eliminare facilmente le routine preimpostate e scaricare più rapidamente le clip dal web. Questa novità rende più semplice personalizzare le automazioni domestiche, evitando configurazioni inutili e velocizzando l'accesso ai contenuti multimediali.

un rilevante aggiornamento di Google Home, pubblicato il 17 febbraio 2026, amplia le automazioni per la casa connesa e semplifica la gestione quotidiana degli scenari smart. le novità si concentrano su azioni predefinite, gestione delle routine, un nuovo metodo di back per le automazioni e miglioramenti dedicati ai download di clip video, offrendo maggiore controllo e affidabilità. aggiornamenti automazioni google home. azioni predefinite dell’assistente vocale. all’interno dell’editor di automazioni, la sezione Devices action type propone una serie di azioni predefinite per i dispositivi intelligenti, inclusi smart speaker e display. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

