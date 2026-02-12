google chat ora permette anteprime dei file figma gestione inviti e risposte ai commenti

Google Chat ora permette di vedere in anteprima i file Figma direttamente nelle chat di gruppo. Gli utenti possono ricevere notifiche automatiche, rispondere ai commenti e gestire gli inviti senza uscire dall’app. La nuova funzionalità semplifica la collaborazione, rendendo più rapido condividere idee e feedback sui progetti digitali.

l’integrazione di figma con google chat amplia le possibilità di collaborazione all’interno di google workspace, offrendo notifiche automatiche, anteprime di file e gestione di commenti direttamente nelle chat di gruppo. l’espansione dell’add-on figma per google workspace include ora anche google chat, facilitando i flussi di lavoro tra team durante progetti comuni. integrazione di figma con google chat. l’aggiornamento consente di utilizzare l’estensione figma all’interno di google chat, accanto a docs e meet. gli utenti possono ricevere notifiche in tempo reale, visualizzare anteprime dei file figma, inviti, commenti e tag direttamente nelle conversazioni, con la possibilità di rispondere ai commenti senza lasciare la chat. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

