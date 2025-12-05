Google Home cambia ancora ma non tutti gli utenti sono contenti delle novità
Gli ultimi cambiamenti di Google Home, non annunciati da Mountain View, non sembrano convincere tutti gli utenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Scopri altri approfondimenti
#GoogleHome sotto assedio: utenti segnalano gravi malfunzionamenti, parte una class action negli Usa e le vecchie videocamere risultano spesso offline. Mountain View ammette alcuni bug e chiede pazienza. L’arrivo di #Gemini basterà a risolvere tutto? L'a - facebook.com Vai su Facebook
"Google sostituisce lo schermo(TG:e10838).lyv" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Google Home: il nuovo update migliora l’integrazione con Gemini - Come di consueto il team di sviluppo di Google continua a lavorare senza sosta e nello specifico nell'ultimo periodo si sta concentrando soprattutto all'integra ... Riporta tecnoandroid.it
Google Home: ecco un trucco per abilitare le voci di Gemini - Come sicuramente saprete Google si sta particolarmente impegnando all'integrazione di Gemini all'interno dei propri prodotti e dei propri software, il prossimo ... tecnoandroid.it scrive
Google Home riceve una piccola novità estetica; Google Foto accoglie l’icona gradiente - Ci sono un paio di novità prettamente estetiche in rollout per tutti su Google Home (lato server) e su Google Foto (con la nuova versione). Segnala tuttoandroid.net
Google sostituisce il suo assistente con l’IA: cosa cambia davvero per tutti noi - Google introduce Gemini, un assistente AI più evoluto che promette risposte naturali, personalizzazione avanzata ... Lo riporta msn.com