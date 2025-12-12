Le news granata Girma guaio muscolare | domani salta il match Ok Marras e Reinhart

Le ultime notizie dal Torino: Natan Girma si ferma a causa di un problema muscolare e salterà la prossima partita contro il Padova. Buone notizie invece da Marras e Reinhart, che sono invece disponibili. L'infortunio del trequartista svizzero rappresenta un’incertezza in vista della sfida imminente.

Si ferma, ancora una volta, Natan Girma (foto). Uscito all'intervallo della sfida con il Mantova per un problema muscolare, il trequartista svizzero non potrà scendere in campo domani contro il Padova. All'inizio della prossima settimana le sue condizioni verranno rivalutate per capire quali saranno i precisi tempi di recupero, ma in questo momento sembra a rischio anche la trasferta a Pescara (sabato 20 dicembre). Sospiro di sollievo, invece, per quanto riguarda sia Marras che Reinhart: entrambi sono alle prese con acciacchi muscolari che però non dovrebbero impedirne l'impiego. È probabile che Dionigi sia costretto a 'gestirne' il minutaggio, ma saranno comunque a disposizione.

