Come si stanno evolvendo i rapporti internazionali del nuovo governo siriano? Se da un lato Al-Sharaa ha compiuto una serie di passi diplomatici nella direzione del multilateralismo, dall’altro vanno registrati i movimenti di tre top players come Usa, Russia e Ue che stanno premendo per una serie di ragioni. Lo scorso 8 dicembre è stato commemorato l’anniversario della caduta del regime di Assad e dell’ascesa del governo di transizione guidato dal presidente Ahmed al-Sharaa. Le sue prime mosse come la rinascita dell’esercito, l’istituzione di un governo tecnico e di un parlamento temporaneo, si stanno intrecciando con l’iperattivismo alla voce relazioni estere. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trappole, incastri e scommesse. Quante incognite sul puzzle siriano

