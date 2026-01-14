Iran impiccagioni di giovani in piazza e migliaia di morti Trump incita i manifestanti Alta tensione fra Usa Cina e Russia

L’Iran vive da giorni un blackout totale di internet, segnando una delle crisi più gravi dalla sua nascita nel 1979. Mentre si susseguono impiccagioni di giovani in piazza e migliaia di morti, la tensione internazionale si intensifica, con gli Stati Uniti che incoraggiano i manifestanti e le tensioni tra Usa, Cina e Russia che si acutizzano. Una situazione complessa e in continuo sviluppo, che coinvolge questioni interne ed esterne di grande rilevanza.

Roma, 14 gennaio 2026 – L'Iran entra oggi nel sesto giorno di blackout totale di internet, un dato che non può che rappresentare un'ulteriore conferma del fatto che la Repubblica islamica stia attraversando le ore più drammatiche dalla sua fondazione nel 1979. Fonti vicine all’opposizione ieri parlavano di 12mila morti. Altre organizzazioni stimano invece oltre 2000 vittime. Milano, presidio davanti al consolato Usa: "Trump act for Iran" La repressione del regime si fa sempre più pesante e oggi sono previste impiccagioni in piazza. Esecuzione di giovani che dovrebbero funzionare da monito. Intanto Trump ha invitato i manifestanti a resistere, proseguire nelle proteste e prendere il potere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, impiccagioni di giovani in piazza e migliaia di morti. Trump incita i manifestanti. Alta tensione fra Usa, Cina e Russia Leggi anche: Iran, Trump incita le piazze: «Arrviamo, prendete il controllo». L'ira di Cina e Russia | ?Si temono 12mila morti: «Strade di sangue» Leggi anche: Iran, Trump incita le piazze: «Arriviamo, prendete il controllo». L'ira di Cina e Russia | ?Si temono 12mila morti: «Strade di sangue» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “Io sono qua, come altri miei amici, per far vedere al mondo quello che sta succedendo in #iran ”. Con queste parole cariche di rabbia, un manifestante iraniano residente a #genova ha rotto il silenzio, durante la manifestazione organizzata da studenti e anzia; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Secondo gli attivisti di Hrana i morti in Iran sono oltre 2500; Iran: “I nemici di Dio vanno impiccati”. Così Erfan rischia la pena di morte. Iran, presidio in piazza Cavour: “La nostra lotta è per la libertà” - Oltre cento persone ieri in piazza Cavour per il presidio “Iran per la libertà”, con l’adesione di 12 forze politiche. altarimini.it

IRAN/ “Tra impiccagioni e propaganda il regime ha paura, ma non cadrà per mano degli eredi dello Scià” - La guerra ha incattivito i mullah: in Iran il regime cerca di salvarsi con arresti, impiccagioni e propaganda. ilsussidiario.net

Gli Stati Uniti intraprenderanno "azioni molto forti" se l'Iran impiccherà i manifestanti. Lo ha ribadito Donald Trump in un'intervista a Cbs. "Non ho sentito parlare di impiccagioni. Se li impiccheranno, vedrete delle conseguenze... Intraprenderemo azioni molt facebook

Una bella faccia tosta, quella dell’ambasciata iraniana a Roma @iraninitaly, che risponde al mio tweet senza spendere una parola per giustificare le migliaia di morti e feriti che sta provocando tra il suo stesso popolo, le pubbliche impiccagioni e i cadaveri am x.com

