Golf Novak Coughlin portano a casa il Grant Thornton Invitational

Nel Grant Thornton Invitational, i professionisti del PGA Tour e dell’LPGA Tour hanno affrontato uno dei tornei a coppie miste più attesi dell’anno, consolidando la tradizione di competizioni che uniscono uomini e donne sul green. Un'occasione per mettere in evidenza abilità e teamwork, regalando emozioni agli appassionati di tutto il mondo.

I golfisti del PGA Tour e le golfista dell' LPGA Tour hanno portato a termine uno dei sempre più usuali tornei a coppie miste che caratterizzano il calendario golfistico internazionale. Concluso infatti il Grant Thornton Invitational (montepremi 4 milioni di dollari), evento organizzato in coabitazione tra il maggior circuito maschile e quello femminile. All'epilogo dei tre round la spuntano gli americani Andrew Novak e Lauren Coughlin. Per il duo statunitense punteggio complessivo di -28 (188 colpi) e vittoria della terza edizione della kermesse mista. Ultimo round da sogno per Novak e Coughlin, capaci di chiudere la giornata con un super -9 bogey free.

