Gol Pio Esposito Chivu aveva previsto tutto? Il retroscena sulla frase urlata dalla panchina

Pio Esposito ha segnato il gol che ha portato l’Inter al pareggio contro il Bodo Glimt, e subito si sono diffuse voci su una frase urlata dalla panchina. Secondo alcune fonti, Chivu avrebbe predetto quel momento e avrebbe comunicato qualcosa ai giocatori prima del gol. La scena si è svolta in modo vivace, attirando l’attenzione di tifosi e giornalisti. La domanda che molti si pongono è se quella frase abbia effettivamente influenzato l’andamento della partita. La partita continua, e i dettagli restano al centro dell’attenzione.

Inter News 24 Gol Pio Esposito, spunta un retroscena dalla panchina sulla rete del pareggio dell'Inter contro il Bodo Glimt. L'Inter ritrova l'equilibrio nel freddo della Norvegia grazie alla zampata del suo giovane talento. Al 32? del primo tempo, nel match d'andata dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt, è Pio Esposito a firmare la rete dell'1-1, rispondendo presente nel momento di massima difficoltà per i nerazzurri. Per l'attaccante si tratta di un traguardo personale straordinario, raggiungendo il « 7° centro stagionale » in una delle notti più importanti della sua giovanissima carriera.