Inter Lecce 1-0 decide Pio Esposito dalla panchina Tre punti d’oro per i nerazzurri che volano a +7 sulla Juventus

Nell’incontro tra Inter e Lecce, un gol di Francesco Pio Esposito dalla panchina ha determinato la vittoria per 1-0 dei nerazzurri. Con questa prestazione, l’Inter conquista tre punti fondamentali, aumentando il proprio vantaggio sulla Juventus a +7. La squadra di Chivu conferma così il proprio buon momento e si mantiene in vetta alla classifica, rafforzando le proprie posizioni in campionato.

Inter Lecce 1-0, decide un gol di Francesco Pio Esposito dalla panchina. Tre punti d'oro per i ragazzi di Chivu che volano a +7 sulla Juventus. L' Inter ha superato il Lecce per 1-0 a San Siro, risolvendo la pratica solo nelle battute finali grazie all'intuizione di un subentrato. La partita, diretta dall'arbitro Fabio Maresca, è stata un lungo monologo dei padroni di casa che si è infranto per gran parte del tempo contro il muro eretto da Wladimiro Falcone. L'estremo difensore dei pugliesi, autore di una prova maiuscola, ha tenuto a galla i suoi con interventi decisivi, negando la gioia del gol a Ange-Yoan Bonny e disinnescando le conclusioni dalla distanza di Nicolo Barella.

