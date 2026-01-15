Pio Esposito a Sky | C’era tanta attesa per questo gol Mi va bene entrare dalla panchina vi spiego il perché…

Pio Esposito, calciatore dell'Inter, ha commentato a Sky Sport il suo recente gol contro il Lecce, sottolineando la soddisfazione personale e il ruolo di riserva che ricopre. Con parole chiare e misurate, ha spiegato le sensazioni legate all’ingresso dalla panchina e l’importanza di mantenere la concentrazione in una stagione lunga e impegnativa. Di seguito, le sue parole e il suo punto di vista sull’andamento della squadra.

L’ascesa di Pio Esposito: da Castellammare all’Inter - È nato a pochi chilometri di Fuorigrotta, ma l’azzurro non l’ha mai sfiorato. napoli.repubblica.it

Meno potente di Vieri, ma più tecnico di Toni: a chi assomiglia Pio Esposito? - Avvertenza per chi legge: qui si parla di una crisalide che non è ancora diventata una meravigliosa farfalla, e dunque bisogna lasciarle il tempo di crescere (e di sbagliare) senza fretta, seguendo il ... gazzetta.it

