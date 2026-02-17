God of War Sons of Sparta i fan chiedono rimborsi | ecco perché
I fan di God of War: Sons of Sparta chiedono rimborsi dopo aver acquistato il gioco per PlayStation 5, perché ritengono che il titolo non soddisfi le aspettative e presenti numerosi problemi tecnici. Molti giocatori si sono lamentati di bug e di una grafica che non rispecchia le promesse fatte dagli sviluppatori, spingendo alcuni a richiedere chiarimenti e rimborsi ufficiali. Nel frattempo, le piattaforme di vendita stanno ricevendo un aumento di richieste di restituzione del denaro, mentre i commenti sui social si moltiplicano.
God of War: Sons of Sparta, la bufera dei fan e la questione dei rimborsi. La recente uscita di God of War: Sons of Sparta per PlayStation 5 ha scatenato una forte reazione nella community di giocatori, con numerose richieste di rimborso. Il motivo? La modalità cooperativa locale, ampiamente promossa nel marketing del gioco, risulta accessibile solo dopo aver completato l’intera campagna in single player, una condizione non immediatamente chiara al momento dell’acquisto. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori e sull’evoluzione delle aspettative nel mercato dei videogiochi.🔗 Leggi su Ameve.eu
God of War: Sons of Sparta, annunciato il nuovo capitolo in 2D: è già disponibile
Sony ha sorpreso i fan durante lo State of Play annunciando e rilasciando subito “God of War: Sons of Sparta”, il nuovo capitolo della serie, questa volta in versione 2D e disponibile da subito.
Il papà della serie God of War crede che Sons of Sparta sia per lui “spazzatura completa”
David Jaffe, il padre della serie God of War, ha definito Sons of Sparta “spazzatura completa” a causa delle sue critiche rivolte al gioco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
