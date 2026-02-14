Il papà della serie God of War crede che Sons of Sparta sia per lui spazzatura completa
David Jaffe, il padre della serie God of War, ha definito Sons of Sparta “spazzatura completa” a causa delle sue critiche rivolte al gioco. La sua frase ha fatto scalpore tra i fan e gli sviluppatori, che hanno subito commentato le sue affermazioni. Jaffe, noto per aver creato il primo capitolo della saga, ha spiegato di non riconoscersi più nel prodotto e di aver trovato molte scelte del team discutibili. La sua opinione ha alimentato un acceso dibattito online tra chi difendeva il titolo e chi condivideva il suo giudizio.
Il dibattito attorno a God of War: Sons of Sparta si è acceso dopo le durissime parole di David Jaffe, storico creatore del franchise. In un lungo video-commento, l’ex guida di Santa Monica Studio ha definito lo spin-off bidimensionale “ spazzatura completa ”, pur avendoci giocato solo per circa un’ora. Un giudizio netto che ha fatto rumore, soprattutto considerando il legame personale e professionale di Jaffe con la saga. Il titolo, presentato a sorpresa durante uno State of Play, ha diviso pubblico e critica fin dal primo annuncio. God of War: Sons of Sparta è uno spin-off a scorrimento laterale ambientato prima della trilogia originale di God of War e propone un Kratos giovane, prima degli eventi che lo hanno reso l’icona tragica e furiosa conosciuta dai fan. 🔗 Leggi su Game-experience.it
God of War: Sons of Sparta, annunciato il nuovo capitolo in 2D: è già disponibile
Sony ha sorpreso i fan durante lo State of Play annunciando e rilasciando subito “God of War: Sons of Sparta”, il nuovo capitolo della serie, questa volta in versione 2D e disponibile da subito.
God of War, Judge commenta il Kratos della serie Prime: "Volevo che scegliessero un fan del personaggio"
Il casting del live-action di God of War ha suscitato molte attese tra i fan.
