David Jaffe, il padre della serie God of War, ha definito Sons of Sparta “spazzatura completa” a causa delle sue critiche rivolte al gioco. La sua frase ha fatto scalpore tra i fan e gli sviluppatori, che hanno subito commentato le sue affermazioni. Jaffe, noto per aver creato il primo capitolo della saga, ha spiegato di non riconoscersi più nel prodotto e di aver trovato molte scelte del team discutibili. La sua opinione ha alimentato un acceso dibattito online tra chi difendeva il titolo e chi condivideva il suo giudizio.

Il dibattito attorno a God of War: Sons of Sparta si è acceso dopo le durissime parole di David Jaffe, storico creatore del franchise. In un lungo video-commento, l’ex guida di Santa Monica Studio ha definito lo spin-off bidimensionale “ spazzatura completa ”, pur avendoci giocato solo per circa un’ora. Un giudizio netto che ha fatto rumore, soprattutto considerando il legame personale e professionale di Jaffe con la saga. Il titolo, presentato a sorpresa durante uno State of Play, ha diviso pubblico e critica fin dal primo annuncio. God of War: Sons of Sparta è uno spin-off a scorrimento laterale ambientato prima della trilogia originale di God of War e propone un Kratos giovane, prima degli eventi che lo hanno reso l’icona tragica e furiosa conosciuta dai fan. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il papà della serie God of War crede che Sons of Sparta sia per lui “spazzatura completa”

Sony ha sorpreso i fan durante lo State of Play annunciando e rilasciando subito “God of War: Sons of Sparta”, il nuovo capitolo della serie, questa volta in versione 2D e disponibile da subito.

Il casting del live-action di God of War ha suscitato molte attese tra i fan.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Al via la serie podcast Mio padre, un camionista: nella prima puntata Vasco Rossi racconta suo papà Carlino; Podcast | Vasco Rossi e il padre Carlo, camionista; Savoldi jr CantaNapoli: il disco con papà e quella volta in campo da bambino; Da papà Eusebio alla serie A: Federico Di Francesco sfida il passato.

Rayman: il papà della serie rompe il silenzio e svela che il primo capitolo è pronto a tornare in HDMichel Ancel conferma una riedizione HD del primo Rayman, con nuova grafica, più checkpoint e un gameplay meno frustrante per il 30° anniversario della saga. drcommodore.it

Day by Day: La colonna sonora della serie animata Questo è Papà dedicata alla centralità della figura genitoriale.È stato pubblicato Day by Day, il brano ufficiale della serie animata Questo è Papà, ispirato all’omonimo libro di Davide Vinciprova, Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore del ... vivienna.it

Da Casale Traiano a San Valentino c’è spazio anche per mamma e papà Immagina godervi il vostro piatto preferito mentre i bimbi si divertono nella nostra area dedicata Che aspetti Prenota subito al link in bio! Agriturismo, Events, B&B Info & B facebook