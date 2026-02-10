Il governo si prepara a superare il voto sugli emendamenti al decreto sull’Ucraina. Salvini spinge per la fiducia, cercando di evitare la votazione e di bloccare eventuali modifiche. I voti sembrano già decisi, e il rischio di uno stallo parlamentare cresce. La situazione resta calda, con le opposizioni pronte a insistere.

Secondo i vannacciani, Salvini teme la votazione e di conseguenza sta spingendo il governo verso il voto di fiducia Il decreto sull’Ucraina va verso la fiducia e rischia di saltare il confronto parlamentare sugli emendamenti. Futuro Nazionale ha presentato una proposta per fermare l’invio di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Futuro Nazionale presenta emendamento contro invio di armi a Kiev: “Salvini spinge verso la fiducia al decreto, vuole impedire la votazione"

Il Parlamento italiano si trova di fronte a una prova difficile.

Nell'ambito delle decisioni politiche sul sostegno all'Ucraina, si assiste a un lento cambiamento all’interno della Lega.

