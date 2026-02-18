La rete di Mohammad Hannoun temeva di finire nel radar del governo Meloni per i fondi ad Hamas. Perché se da un lato i presunti terroristi potevano vantarsi di una "cara amicizia" con i 5 Stelle e di rapporti con quella sinistra che strizza l'occhio alla galassia pro Pal, dall'altro, con la maggioranza non solo i ponti erano chiusi, ma addirittura l'ostilità alla causa islamista del tutto evidente. È quello che emerge dagli atti dell'operazione Domino, l'inchiesta coordinata dalla Procura di Genova sfociata nell'arresto di Hannoun e dei suoi sodali, accusati di aver trasferito milioni di euro a Gaza per finanziare Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli islamisti intercettati: "Meloni cagna". E il loro capo prende di mira pure Mattarella

