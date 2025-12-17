Il Partito Democratico si trova in una fase di incertezza nella corsa al candidato sindaco, con Tenti e Ceccarelli in testa, ma senza un nome definito. La ricerca di un candidato a sorpresa prosegue, mentre il panorama interno rimane avvolto da una

© Lanazione.it - Pd: la rosa c’è, il nome ancora no. Tenti e Ceccarelli avanti a tutti. Caccia a un candidato a sorpresa

"Siamo nella nebbia, nebbia fitta come nella pianura Padana". Frase uscita dai ranghi dem per descrivere lo stato dell’arte sul candidato sindaco. Il campo progressista si muove su due direttrici che, per ora, viaggiano parallele. La prima: il confronto sulla piattaforma programmatica che la coalizione porterà nella campagna di ascolto: dai circoli, ai quartieri, alle assemblee con le realtà rappresentative della città. Ci lavora pancia a terra Luciano Ralli, al timone del Pd comunale e uomo-cerniera con gli alleati, fianco a fianco con Francesco Romizi, leader di Avs e Tommaso Pierazzi coordinatore provinciale dei Cinque Stelle. Lanazione.it

Leggi anche: Attacco alla Brown University di Providence: 2 morti, 9 feriti: «Tutti studenti» | La fuga e il cappuccio: è ancora caccia all'attentatore

Leggi anche: Rapinatore solitario, ancora incubo. Donna col figlio in braccio assalita, caccia all’uomo fra orti e colline

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pd, la rosa c’è. Ma non le certezze Bugetti fuori: "Non chiedo deroghe" - La rosa di nomi del Pd c’è, ma le possibiità di avere un pratese fra i candidati di possibile elezione è tutta da verificare. lanazione.it

Pd, ecco tutti i nomi nella rosa. Tra le sorprese Caneschi e Tellini. A Pierazzi la guida dei Cinque Stelle - Oggi si saprà se in casa dem i nomi entrati nella rosa sono usciti con il "timbro" della segreteria regionale. lanazione.it

Dopo oltre un anno di attesa, il secondo volume de IL NOME DELLA ROSA è qui!! Milo Manara, maestro del fumetto classico contemporaneo, firma l’adattamento a fumetti del capolavoro di Umberto Eco. "Un’opera preziosa che mette su carta tre distinti stili gr - facebook.com facebook

Carlo Felice, cartellone rivoluzionato: salta “Il nome della rosa” x.com