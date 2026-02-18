Gli invasi cominciano a riempirsi Decaro | Stiamo superando la crisi A Finocchito pronta la vasca per l' acqua del Liscione

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha visitato oggi il nuovo impianto di riuso delle acque di San Severo, causato dalla crescente scarsità di risorse idriche. Durante il sopralluogo, ha osservato che gli invasi iniziano a riempirsi e che le misure adottate stanno portando a un miglioramento della situazione. La vasca per l'acqua del Liscione è pronta e pronta a contribuire alla distribuzione. Decaro ha ricordato l’importanza di interventi concreti per affrontare la crisi idrica in regione.

Sopralluogo nel Foggiano per il presidente della Regione. A San Severo è entrato in esercizio uno degli impianti di riuso delle acque reflue più avanzati della Puglia. A FInocchito realizzata una nuova vasca di accumulo; raccoglierà anche l'acqua del Liscione Entrato in esercizio quattro mesi fa, rappresenta uno dei sistemi più avanzati della regione. Qui è stato realizzato un modello integrato che consente il riutilizzo delle acque reflue depurate per l’irrigazione, riducendo gli sprechi, limitando gli scarichi e rafforzando la resilienza dell’agricoltura in un’area chiave per l’economia pugliese.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Crisi idrica in Puglia, Decaro: "Invasi più pieni rispetto al 2025". Presto attivi 42 impianti riuso acque Pesaro Urbino: Sinistra per Urbino punta a pubblica gestione dell’acqua e stop nuovi invasi per crisi idrica.A Pesaro Urbino, il gruppo Sinistra per Urbino ha deciso di chiedere la gestione pubblica dell’acqua dopo aver scoperto che i piani per nuovi invasi rischiano di aggravare la crisi idrica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Situazione siccità: in Sicilia non solo il ciclone Harry, il mese di gennaio è stato il più piovoso dal 2009. Migliora la situazione delle riserve d'acqua negli invasi. Sopralluogo del presidente Decaro su due impianti facebook