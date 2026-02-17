Gli ho cavato un occhio e l'ho ingerito uccide compagno di cella e mangia parti del corpo | orrore in Cile

In Cile, Manuel Ignacio Fuentes Martínez, un giovane di 21 anni, ha ucciso un compagno di cella e ha divorato parti del suo corpo, tra cui un occhio, un orecchio, un pezzo di mano e del collo. La violenza estrema si è verificata in una prigione di Santiago, dove i detenuti sono stati scossi dalla brutalità dell’episodio. Fuentes ha confessato di aver agito dopo una lite improvvisa, lasciando tutti senza parole.

In Cile un detenuto di 21 anni, Manuel Ignacio Fuentes Martínez, ha ucciso un compagno di cella e ne ha mangiato parti del corpo: un occhio, un orecchio, un pezzo di una mano e del collo. "Mi ha aggredito con un coltello, mi sono difeso", ha raccontato.