Epstein Files ecco le mail su Chomsky che invitava Epstein a restare in silenzio

Epstein Files: emergono nuove mail in cui Chomsky invita Epstein a mantenere il silenzio. La notizia si aggiunge alle recenti conferme sulla vicinanza tra i due, resa ancora più chiara da una foto che li mostra insieme, seduti in un aereo privato. La vicenda torna sotto i riflettori, alimentando le discussioni sulla reale natura dei rapporti tra il noto linguista e Epstein.

La vicinanza tra Jeffrey Epstein e Noam Chomsky, linguista e filosofo, era nota già da dicembre, confermata ulteriormente da una foto che ritrae i due seduti accanto all’interno di un aereo privato. I rapporti personali tra i due vengono ulteriormente rafforzati dalle mail rilasciate a inizio 2026, in particolare quella dove Chomsky sarebbe intervenuto direttamente nel pieno della crisi mediatica che travolse Epstein nel 2019, quando le accuse di traffico sessuale di minori erano ormai di dominio pubblico. I documenti mostrano uno scambio avvenuto il 23 febbraio 2019, dove Epstein inoltra Matthew Hiltzik, avvocato e fondatore di Hiltzik Strategies, una mail con oggetto “ Pensieri da Chomsky ” (“Thoughts from Chomsky”) contenente un lungo messaggio attribuito al linguista e attivista americano.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Elon Musk ha deciso di smentire le mail pubblicate sui documenti riguardanti Jeffrey Epstein.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Caso Epstein, pubblicati altri tre milioni di file: ecco cosa contengono; Epstein files, i documenti segreti che scuotono il potere; Da Gates alle accuse (non verificate) a Trump, ecco che cosa c'è negli ultimi Epstein Files; Caso Epstein, 3 milioni di nuovi file messi online da governo Usa.

Epstein Files, ecco le mail su Chomsky che invitava Epstein a restare in silenzioIn alcune conversazioni via mail Epstein raccontava a Matthew Hiltzik, avvocato e fondatore di Hiltzik Strategies, quello che il linguista e filosofo gli avrebbe consigliato ... open.online

Epstein file, c'è anche Putin. Il Kgb avrebbe usato il finanziere per ricattare i potenti del mondoIl magnate pedofilo morto in carcere nel 2019 avrebbe gestito la più grande operazione basata sul ricatto sessuale. Trump nega, coinvolti nomi eccellenti in Francia e Regno Unito ... rainews.it

Nei famigerati Epstein Files, milioni di documenti desecretati dal Dipartimento di Giustizia USA, c’è un nome che ricorre 89 volte. Non è un cantante, non è un attore. È Matteo Salvini. Precisiamolo subito: non c’è alcun riferimento a reati sessuali. Qui si parla di - facebook.com facebook

Bannon cercò fondi per Salvini. Lo dicono gli Epstein files x.com