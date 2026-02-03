Nuovi dettagli emergono dagli Epstein files: si scopre che Steve Bannon cercava fondi per Matteo Salvini. I documenti statunitensi rivelano un legame tra l’ex stratega di Trump e il leader della Lega, già noto, ma ora confermato con prove concrete. La scoperta apre nuove prospettive sulla rete di rapporti e interessi tra figure politiche italiane e americane.

Il legame tra Steve Bannon e Matteo Salvini era noto da tempo, ma ora emerge con chiarezza documentale grazie agli Epstein files, l’archivio di milioni di documenti pubblicato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Il nome del segretario della Lega compare in una ventina di file riconducibili al finanziere Jeffrey Epstein, accusato di pedofilia e morto in carcere. È importante sottolineare che non risulta alcun collegamento tra Salvini e i traffici sessuali di Epstein. I documenti rivelano invece l’interesse da parte del finanziere per la politica europea e per l’ascesa dell’estrema destra nel continente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Epstein files, Bannon cercava fondi per Salvini: spunta il retroscena nei documenti USA

Approfondimenti su Epstein Files

Donald Trump, Elon Musk e Bill Gates sono finiti al centro di nuove accuse con i documenti pubblicati ieri.

Ultime notizie su Epstein Files

