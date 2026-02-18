Anna Maria Urso ha pubblicato un'antologia che sfata i pregiudizi sul sesso nell'antichità. La sua ricerca rivela come i Greci e i Romani avessero atteggiamenti complessi e spesso sfuggenti rispetto alla sessualità, lontani dagli stereotipi di moralismo o libertinismo. Per esempio, alcuni testi mostrano un’apertura sorprendente, mentre altri riflettono norme rigide. La conoscenza attuale si basa su poche fonti e spesso distorta da interpretazioni errate. La questione rimane aperta, lasciando spazio a nuove interpretazioni.

Libertini, “immorali”, gaudenti. Oppure moralisti, superciliosi, severi. La verità è che del rapporto tra gli antichi – i nostri progenitori Greci e Romani – e il sesso sappiamo poco, e pure pesantemente viziato da pregiudizi e stereotipi: o Didone o Frine, o Saffo o Plauto. Le matrone recluse e algide (non lo fo per piacer mio.) oppure ninfomani, Lucrezia o Messalina. Le donne senza potere che hanno il potere di fermare la guerra con. lo sciopero del sesso ideato da Lisistrata. La pederastia “pedagogica” e il culto del fallo e della virilità “attiva”. I bordelli della Suburra e le sacerdotesse vergini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gli antichi e il sesso: moralisti o libertini? L’antologia di Anna Maria Urso spazza via stereotipi e credenze

Anna Maria Cisint: «Galera per gli imam violenti e che rifiutano i nostri valori»In un contesto di crescente attenzione alle tematiche di sicurezza, Anna Maria Cisint, eurodeputata della Lega, annuncia l’introduzione di norme più rigorose.

Leggi anche: Anna Valle: "Donne, ora parliamo di sesso..."

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.