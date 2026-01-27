Anna Maria Cisint | Galera per gli imam violenti e che rifiutano i nostri valori

In un contesto di crescente attenzione alle tematiche di sicurezza, Anna Maria Cisint, eurodeputata della Lega, annuncia l’introduzione di norme più rigorose. Tra queste, l’istituzione di un registro per i predicatori islamici e un sistema di monitoraggio continuo. L’obiettivo è garantire che i predicatori rispettino i valori locali, prevenendo comportamenti violenti e tutelando la sicurezza pubblica.

L’eurodeputata della Lega: «Stiamo lavorando a nuove norme più stringenti. Necessari un registro per i predicatori islamici, che non devono avere precedenti, e un sistema di monitoraggio costante». Onorevole Cisint, il dramma delle spose bambine tocca anche il nostro Paese, come ha dimostrato un’inchiesta di Fuori dal coro . «I terribili fatti di cronaca e le coraggiose inchieste giornalistiche, portate avanti da giornali come il vostro e Fuori dal Coro, fanno da cartina di tornasole di ciò che sta accadendo nel nostro Paese: una cavalcante islamizzazione che, come una cupa coltre nera, sta coprendo l’Italia, rischiando non solo di far esplodere il fondamentalismo islamico, ma anche di annichilire le nostre istituzioni, da quelle politiche - dove si tenta di infiltrarsi - a quelle giudiziarie. 🔗 Leggi su Laverita.info

