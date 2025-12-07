Anna Valle | Donne ora parliamo di sesso

Anna Valle resta amata e ammirata come una delle donne dello showbiz dal sorriso e dalla personalità più limpidi. Divenuta nota al grande pubblico vincendo, esattamente trent’anni fa, nel corso di questi tre decenni non si è mai montata la testa, sebbene sia diventata una delle attrici più ricercate, soprattutto dalla tv. La sua ultima fiction La compagnia del cigno dove recitava in coppia con Alessio Boni, andata avanti per due stagioni, tra il 2019 e il 2021, è stata un successo enorme: «Le persone ancora mi chiedono se si farà una terza stagione». Ci racconta. «Alcuni giorni fa ho incontrato Alessio in aereo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Anna Valle: "Donne, ora parliamo di sesso..."

