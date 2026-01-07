A Palazzolo i bambini della scuola dell' infanzia incontrano gli alunni della primaria
A Palazzolo dello Stella, i bambini della scuola dell'infanzia incontrano gli alunni della primaria in occasione della Giornata dell'amicizia. L'evento, organizzato dalla scuola, mira a promuovere momenti di confronto e collaborazione tra le diverse età, coinvolgendo anche le famiglie. Un’occasione per rafforzare i legami e condividere esperienze in un contesto di crescita e socializzazione.
Gli alunni e le insegnanti della Scuola Primaria di Palazzolo dello Stella sono lieti di invitare i bambini “grandi” della Scuola dell'infanzia, assieme ai genitori, alla Giornata dell'amicizia. L' appuntamento è per lunedì 12 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00. Sarà un momento di conoscenza e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: I carabinieri incontrano gli alunni della scuola primaria di via Cavour [FOTO]
Leggi anche: Castelfranco: il libro 'Buffo e Rebelle' in dono a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e della primaria
Scuola dell'infanzia obbligatoria per i bambini di cinque anni in Alto Adige. Si comincia dal 2025 - A partire dal settembre 2025 in Alto Adige i bambini dovranno frequentare almeno l'ultimo anno della scuola dell'Infanzia. corriere.it
Scuole dell'infanzia, dal primo ottobre iscrizioni per l’inserimento 2025 - Scuole dell'infanzia, dalle 8 di martedì primo ottobre e fino alle ore 20 di martedì 8 ottobre 2024 sono aperte le iscrizioni online alle scuole dell’infanzia per l’inserimento a gennaio 2025 dei ... rainews.it
Laigueglia, i bambini della scuola dell’infanzia a lezione di Protezione civile - Laigueglia – Una giornata educativa per scoprire i “segreti” della Protezione Civile di Laigueglia. ilsecoloxix.it
Il 18 dicembre, alle 20.30, Palazzolo ospita il “Concerto delle Stelle” con la Junior Band di Sona e le voci dei bambini e bambine della Scuola primaria. Una serata che mette al centro i più giovani e il loro entusiasmo per la musica. Vi anticipiamo che il progra - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.