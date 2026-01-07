A Palazzolo i bambini della scuola dell' infanzia incontrano gli alunni della primaria

A Palazzolo dello Stella, i bambini della scuola dell'infanzia incontrano gli alunni della primaria in occasione della Giornata dell'amicizia. L'evento, organizzato dalla scuola, mira a promuovere momenti di confronto e collaborazione tra le diverse età, coinvolgendo anche le famiglie. Un’occasione per rafforzare i legami e condividere esperienze in un contesto di crescita e socializzazione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.