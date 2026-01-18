Sulla Groenlandia si possono abbassare i toni Fontaine spiega perché

Richard Fontaine, CEO del Center for New American Security, chiarisce perché le discussion sulla Groenlandia meritano un approccio sobrio e razionale. In un contesto geopolitico complesso, l’isola artica si distingue per la sua natura strategica e per le implicazioni che comporta, richiedendo un’analisi attenta e senza enfatizzazioni. Questa riflessione mira a offrire una prospettiva chiara e equilibrata su una questione di crescente rilevanza internazionale.

La politica estera è spesso complessa, stratificata, ambigua. La Groenlandia, no. È da questa premessa che parte Richard Fontaine, Ceo del Center for New American Security di Washington, analizzando punto per punto le argomentazioni circolate a Washington e Bruxelles sull’idea che gli Stati Uniti debbano prendere il controllo dell’isola artica. Non per minimizzare la sua importanza strategica, ma proprio per ricondurla a una dimensione realistica, la lettura di Fontaine è lucida e soprattutto aggiornata con le discussioni sia a DC che tra i corridoio Ue. Il primo nodo riguarda la difesa americana. 🔗 Leggi su Formiche.net

Groenlandia, Minniti: Con operazione militare USA sarebbe la fine della NATO

“Non si possono utilizzare soluzioni di forza”, ha affermato il cardinale Parolin riguardo la questione della #Groenlandia, invitando allo spirito di cooperazione che ha caratterizzato il secondo dopoguerra e che oggi, aggiunge, appare in progressivo indebolim x.com

Ursula von der Leyen ha dichiarato che gli abitanti della Groenlandia possono contare sull’Unione Europea. La presidente della Commissione ha aggiunto che l’Artico e la sicurezza nell’area è una questione che riguarda anche l’Unione europea. #esteri - facebook.com facebook