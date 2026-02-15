Barbera ex presidente della Consulta | Gratteri? Toni eversivi E Nordio attacca il Csm
Luca Barbera, ex presidente della Consulta, ha accusato il procuratore Gratteri di usare toni eversivi durante un intervento pubblico, manifestando preoccupazione per il modo in cui vengono affrontate le questioni giudiziarie. Nel frattempo, il ministro Nordio ha criticato duramente il Consiglio superiore della magistratura, definendolo inattendibile. La polemica si accende mentre il dibattito sul referendum si sposta sempre più sul piano politico, anche se Fratelli d’Italia ha chiesto di discutere sui contenuti della riforma.
Lo scontro sul referendum scivola sempre più sul piano politico, benché FdI abbia auspicato un confronto sui contenuti della riforma Nordio. Ma è stato proprio il ministro Guardasigilli a riaccendere la polemica, attaccando i membri togati del Csm, che hanno chiesto di non "trascinare" il Consiglio "nel dibattito referendario" dopo le parole di Nicola Gratteri (foto). Intanto, il ministro Nordio ha attaccato i membri togati del Csm, che avevano bloccato con una dichiarazione eventuali iniziative disciplinari contro Gratteri, per non "trascinare nella contesa referendaria" il Consiglio. "Il Csm è riuscito – ha rimarcato il ministro – a comprimere il massimo numero di espressioni contorte nella minima credibilità del loro contenuto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Nordio attacca il Csm: dubbi sulla credibilità della nota sul caso Gratteri e il referendum sulla giustizia.
Il ministro Nordio ha criticato il Csm, accusando il consiglio di mettere in discussione la credibilità della nota sul caso Gratteri e di creare confusione intorno al referendum sulla giustizia.
Referendum, Nordio attacca il Csm: "Su Gratteri espressioni contorte". FdI in campo per il 'Sì'
Il ministro Nordio ha criticato il Consiglio Superiore della Magistratura, accusandolo di aver utilizzato espressioni contorte nel commentare la candidatura di Gratteri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
