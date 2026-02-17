Giustizia Magi Cassazione | La riforma del CSM è un rimedio peggiore del male
Magi, giudice della Cassazione, denuncia che la riforma del Consiglio superiore della magistratura rischia di peggiorare la situazione, mentre il governo insiste sulla necessità di cambiare il sistema giudiziario. La proposta, che include la separazione tra giudici e pubblici ministeri e l’introduzione del sorteggio per alcuni membri togati, ha già acceso un acceso dibattito tra gli esperti e gli operatori del settore.
La riforma della giustizia in discussione al referendum prevede separazione delle carriere tra giudici e pm e il sorteggio per la componente togata. Secondo Rafello Magi, Consigliere della Corte di Cassazione, però, rischia di non rafforzare davvero l'indipendenza dei magistrati. Ecco cosa ha detto a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it
Scontro Nordio-Cassazione su riforma della giustizia: “Blasfemo dire che limita l’indipendenza delle toghe”
Durante l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, il ministro Nordio ha preso parola e ha risposto forte al primo Presidente della Corte.
Referendum Giustizia, il sondaggista sulla rimonta del No: “Nel centrosinistra tanti a favore della riforma”
Nei sondaggi aggiornati, il fronte del No sembra guadagnare terreno rispetto ai Sì nel referendum sulla giustizia.
