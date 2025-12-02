Servizi alla persona audizione di Brunetta Cnel
ROMA – Nel pomeriggio di domani, mercoledì 3 dicembre, la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati svolgerà l’audizione del presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Renato Brunetta (foto), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2338 Cnel, recante “Disposizioni in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 15. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
