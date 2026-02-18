Giuseppe Bosetti torna a Lecco | focus su battuta e ricezione il 28 febbraio

Giuseppe Bosetti torna a Lecco il 28 febbraio per tenere un seminario dedicato alla battuta e alla ricezione, per rispondere alle richieste di allenatori e giovani atleti. Durante l'incontro, i partecipanti praticheranno esercizi specifici e riceveranno consigli pratici per migliorare le proprie capacità in campo. Bosetti, noto tecnico, si concentrerà su tecniche che possono fare la differenza durante le partite. Il corso si svolgerà presso il centro sportivo locale, coinvolgendo una quarantina di giovani promettenti.

l'incontro si svolge sabato 28 febbraio 2026, dalle 10.00 alle 13.00, presso il Palazzetto dello Sport Comunale di Mariano Comense (Perticato), in Via Sant'Antonio da Padova 6. la guida tecnica è affidata a Giuseppe Bosetti, tra le figure più autorevoli della pallavolo italiana. l'evento prosegue l'impegno avviato con la prima edizione, offrendo un nuovo spazio di approfondimento tecnico per le giovani atlete. la collaborazione tra Pallavolo Lecco Alberto Picco, Volley Young e PVI rende possibile l'iniziativa. l'attenzione è rivolta alle tecniche e ai fondamentali della battuta e della ricezione, con contenuti strutturati per migliorare controllo, precisione e gestione del gioco.