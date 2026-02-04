Masterclass di Lecco | Bosetti dialoga con gli allenatori sulle strategie difensive

Lecco ha aperto una nuova fase di formazione per i giovani talenti della Pallavolo Picco. Questa mattina, gli allenatori hanno partecipato a una masterclass dedicata alle strategie difensive, con Bosetti che ha condiviso tecniche e suggerimenti. Un momento di confronto che punta a migliorare il livello tecnico della squadra e a rafforzare l’approccio difensivo dei giovani giocatori.

Una mattinata votata all’eccellenza tecnica ha inaugurato un nuovo percorso formativo dedicato al settore giovanile della Pallavolo Picco Lecco. L’evento ha misurato, in palestra, contenuti operativi immediatamente applicabili e ha registrato una partecipazione ampia di allenatori, atlete e appassionati, dimostrando l’impegno della società nel potenziare le competenze dei propri formatori. L’iniziativa apre un ciclo di incontri mirati a consolidare pratiche didattiche efficaci e a favorire la crescita delle giovani atlete. Il primo appuntamento della Masterclass si è svolto sabato 31 gennaio presso il Palazzetto dello Sport di Annone Brianza e ha richiamato un pubblico eterogeneo proveniente dal territorio lecchese e dalle province vicine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Masterclass di Lecco: Bosetti dialoga con gli allenatori sulle strategie difensive Approfondimenti su Lecco Pallavolo Giordano: “Allegri? Mentre gli altri allenatori avranno le coppe, lui studierà le strategie” Bruno Giordano ha commentato il ruolo di Massimiliano Allegri nel Milan, sottolineando come l'allenatore torinese si concentri sullo studio delle strategie, anche quando gli altri team sono impegnati nelle coppe. L'Iran avverte gli Stati Uniti: "Possediamo straordinarie capacità difensive" L'Iran ha dichiarato di possedere capacità difensive avanzate e di essere più preparato rispetto al passato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lecco Pallavolo Argomenti discussi: Una ‘masterclass’ sul settore giovanile con Giuseppe Bosetti e la Pallavolo Picco Lecco; Pallavolo Lecco Alberto Picco presenta una Masterclass con il Prof. Giuseppe Bosetti; PICCO LECCO, PARTECIPATA LA MATTINATA FORMATIVA COL PROF. BOSETTI. PICCO LECCO, PARTECIPATA LA MATTINATA FORMATIVA COL PROF. BOSETTIANNONE BRIANZA – Una mattinata di altissima qualità tecnica e partecipazione straordinaria ha inaugurato il nuovo percorso formativo dedicato al settore giovanile di Pallavolo Alberto Picco Lecco . Il ... lecconews.news Pallavolo Lecco Alberto Picco presenta una Masterclass con il Prof. Giuseppe BosettiFormazione di alto livello per il settore giovanile: tecnica e didattica della difesa al centro dell’incontro Sabato 31 gennaio 2026 al Palazzetto dello Sport di Annone Brianza LECCO – Pallavolo Lecco ... msn.com Pallavolo Lecco Alberto Picco presenta una Masterclass con il Prof. Giuseppe Bosetti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.