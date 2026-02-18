Giulia Stabile | I primi insulti arrivarono dopo la vittoria di Amici Nei momenti di buio faccio fatica a vedere quello che c’è di buono in me
Giulia Stabile ha spiegato che le prime critiche pesanti sono arrivate subito dopo aver vinto Amici, un risultato che le ha portato molta attenzione mediatica. La ballerina e conduttrice di Tu sì que vales ha raccontato di come questo successo abbia influenzato la sua vita quotidiana, rendendo difficile mantenere la fiducia in sé stessa nei momenti difficili. Ricorda anche il rapporto stretto con Maria De Filippi, che l’ha sempre sostenuta, ma confessa di aver affrontato con fatica l’odio di alcuni haters sui social. Recentemente, ha anche parlato della fine della sua relazione con Sangiovanni, un episodio che le ha lasci
Oggi Giulia Stabile è parte del corpo di ballo professionale di Amici ed è una delle conduttrici di Tu sì que vales. La ballerina romana, classe 2002, vive a Londra, dove è stata raggiunta da Niccolò De Devitiis per la rubrica de Le Iene, in cui l'inviato passa 48 ore con l'ospite. Ma ancora prima di questo, Giulia Stabile è stata concorrente e vincitrice di Amici, nell'edizione 20 del programma, andata in onda tra il 2020 e 2021. Nonostante la vittoria, a sfavore dell'allora compagno, Sangiovanni, la partecipazione al programma di Maria De Filippi non è stata un'esperienza semplice per la ballerina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dove Cameron: «Ho la sindrome dell'impostore. Faccio fatica ad accettare quello che so che in realtà mi spetta». Di che cosa si tratta esattamente?Dove Cameron rivela di soffrire della sindrome dell’impostore, una condizione che le rende difficile accettare i successi che ottiene, spiegando di sentirsi spesso come se non meritasse i riconoscimenti.
“Giulia Stabile da Amici di Maria De Filippi al corpo di ballo del nuovo tour di Rosalia”: l’indiscrezione che fa impazzire i fan e un sogno che si avveraGiulia Stabile passa dal talent di Maria De Filippi al corpo di ballo del nuovo tour di Rosalía.
Amici, Giulia Stabile è entrata nel corpo di ballo di una nota cantante internazionale!
Argomenti discussi: Giulia Stabile lascia Amici: l’addio a Maria De Filippi per il tour di Rosalia; Giulia Stabile chiude con Amici 25 e vola dalla star Rosalia: la reazione (sorprendente) di Madame; Giulia Stabile lascia Amici per un nuovo progetto (mondiale)? La reazione di Madame; Rassegna musicale Mikrokosmi.
Giulia Stabile: Ho avuto delusioni d’amore anche grandi. La prima volta che ho fatto l’amore ho pianto, adesso invece…Giulia Stabile: Ho avuto delusioni d’amore anche grandi. La prima volta che ho fatto l’amore ho pianto, adesso invece…. isaechia.it
Giulia Stabile a Le Iene: Ad Amici mi diedero dell’oca. Perché non ha mai ringraziato Maria De FilippiGiulia Stabile racconta del suo rapporto con Maria De Filippi e di quello che è successo durante la sua partecipazione ad Amici, che ha vinto ... dilei.it
Da qualche giorno si parla molto di Giulia Stabile e il motivo è molto semplice, dopo anni in Mediaset al fianco di Maria De Filippi, per lei è arrivato il momento di abbandonare Amici. Per lei nuova avventura e nuovo look facebook
Giulia Stabile formará parte del elenco de baile del LUX TOUR de Rosalía x.com