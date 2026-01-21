Io non convocata alle Olimpiadi Milano-Cortina Al mio posto la figlia del direttore tecnico

L’atleta Angela Romei non figura tra i convocati per le Olimpiadi Milano-Cortina, decisione presa dalla Federazione sport ghiaccio. Al suo posto, è stata selezionata la figlia del direttore tecnico. Questa scelta ha suscitato alcune discussioni, anche se la federazione ha confermato di aver seguito le procedure stabilite. La partecipazione ai Giochi rappresenta sempre un momento importante per gli atleti e le federazioni.

L’atleta Angela Romei non è nella lista dei convocati per le Olimpiadi Milano-Cortina. Lo ha deciso la Federazione sport ghiaccio. La 28enne che ha iniziato la sua carriera a Pinerolo e fa parte della squadra di curling con cui ha conquistato il quarto posto ai Mondiali del 2024 in Canada. Ha vinto anche il l’ambito Frances Brodie Sportsmanship Award, un premio che gli organizzatori assegnano alla giocatrice che meglio riesce a unire qualità tecniche e principi di onestà, sportività e fair play. Al suo posto è stata convocata Rebecca Mariani. Figlia del direttore tecnico della Nazionale Marco Mariani.🔗 Leggi su Open.online

Massimo Boldi tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina: «Il mio sport preferito? La f…»

Ancona dona la Pala del Tiziano alle Olimpiadi di Milano-Cortina

