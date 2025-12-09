Manutenzione straordinaria del teatro Pirandello approvato il progetto esecutivo da 795 mila euro
Nuovo passo verso gli interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Pirandello. Lo fanno sapere in una nota il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato.“Dopo le comunicazioni rese l’11 e il 12 agosto scorso, con cui annunciavamo l’avvio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
La consigliera dem protocolla un’interpellanza sulle spese di manutenzione straordinaria e sui conti del polo fieristico - facebook.com Vai su Facebook
Manutenzione straordinaria linee telefoniche di assistenza ? Possibile disservizio temporaneo Martedì 9 Dicembre, dalle 10:00 alle 12:00. Ci scusiamo per ogni eventuale disagio. Avviso completo qui >>> siae.it/it/notizie/ass… #SIAE #dallapartedichicrea Vai su X
Manutenzione straordinaria coperture del teatro Pirandello, parola al sindaco Miccichè e all’assessore Principato - Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Pirandello l’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, afferma: “Dopo le comunicazioni rese l’11 e il 12 agosto scorso, c ... Come scrive grandangoloagrigento.it