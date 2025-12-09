Manutenzione straordinaria del teatro Pirandello approvato il progetto esecutivo da 795 mila euro

Nuovo passo verso gli interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Pirandello. Lo fanno sapere in una nota il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato.“Dopo le comunicazioni rese l’11 e il 12 agosto scorso, con cui annunciavamo l’avvio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it