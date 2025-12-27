Parco del Mare a San Giuliano la Giunta approva il progetto esecutivo per oltre 5 milioni di euro

27 dic 2025

La Giunta ha dato il via libera definitivo ai lavori di riqualificazione del lungomare. Due interventi finanziati con 2,8 milioni di euro di contributi regionali POR-FESR e risorse comunali per completare la grande infrastruttura verde e blu che sta trasformando il waterfront rimineseUn. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

