Il Comune vince la sfida del bilancio Pop | Meno tecnicismi e molto più leggibile

L’amministrazione comunale di Basiglio si distingue per aver presentato un bilancio più accessibile e comprensibile, vincendo la sfida di rendere i dati più chiari e meno tecnici. L’evento

L’amministrazione comunale di Basiglio è stata protagonista all’evento "Bilancio POP: una storia di dialogo con i portatori di interesse", tenutosi nella sala dell’Istituto di Santa Maria di Aquiro del Senato della Repubblica e promosso dal Senatore Raffaele De Rosa. La sindaca Lidia Reale ha illustrato i risultati e gli obiettivi raggiunti grazie all’adozione del Bilancio POP, sottolineandone il ruolo cruciale delle relazioni istituzionale, sia all’interno sia all’esterno dell’ente locale. "Il Bilancio POP è uno strumento che permette ai cittadini di leggere come la nostra visione di amministratori pubblici si traduce in atti concreti - ha spiegato la sindaca - I cittadini possono leggere i bilanci del nostro come di altri Comuni sui rispettivi portali della trasparenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it